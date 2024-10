Pracownicy Activision protestują po premierze Call of Duty: Black Ops 6. Sytuację pokazano w telewizji

Jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć o strajkach organizowanych przez pracowników Ubisoftu. Tym razem pracownicy innej wielkiej firmy postanowili wyjść na ulicę. Poznaliśmy powody strajku, a wydarzenie zostało przedstawione w jednej z zagranicznych telewizji. Zobaczyliśmy również wywiad z jednym z protestujących.

Pracownicy Activision strajkują na ulicach Stanów Zjednoczonych

Wiele osób zajmujących się wydanym ostatnio Call of Duty: Black Ops 6 postanowiło wyjść na ulicę z powodu braku możliwości pracy zdalnej. Według podanych informacji studio zmusza pracowników do przychodzenia do biura, nawet tych posiadających lekarskie zalecenie. Studio nie odniosło się jeszcze do sytuacji.