Star Wars: Knights of the Old Republic Remake skasowany? Żadne studio nie pracuje nad grą

Dla wielu graczy był to jeden z najbardziej wyczekiwanych remake’ów, jakie kiedykolwiek znajdowały się w produkcji. Jeszcze niedawno wydawało się, że projekt jednak nie umarł i w przyszłości otrzymamy Star Wars: Knights of the Old Republic Remake . Niestety wszystko wskazuje na to, że fani nie doczekają się nowej wersji najlepszej gry RPG osadzonej w odległej galaktyce.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – prace nad grą zostały wstrzymane

Jeff Grubb z Giant Bomb uzyskał informację, że obecnie nad grą nie pracuje żaden z zespołów należących do Embracer Group. Star Wars: Knights of the Old Republic Remake nie jest dłużej rozwijany i prawdopodobnie produkcja nigdy nie zostanie dokończona.

Chcę tylko wyjaśnić, nad tą grą nie są prowadzone żadne prace w tej chwili. Po prostu kropka. W żadnym studiu nie trwa produkcja tej gry.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake został zapowiedziany jeszcze w 2021 roku przez Aspyr Media, zanim Embracer Group przeniósł produkcję gry do Sabre Interactive w sierpniu 2022 roku. Grubb twierdzi, że wydawca mógł jeszcze raz przenieść grę do innego studia, ale te informacje nie zostały potwierdzone.