Prace nad nowym filmem o Obcym wystartują już wkrótce. Poznaliśmy tytuł?

O tym, że kolejny film o Obcym powstaje, wiemy już od dawna. Funckję reżysera przy tej produkcji pełnić będzie Fede Alvarez, a w głównej roli zobaczymy Cailee Spaeny. Za pośrednictwem portalu productionlist.com dowiedzieliśmy się kilku kolejnych szczegółów na temat nadciągającego horroru.

Alien: Romulus – fani z pewnością czekają na więcej informacji

Prace na planie rozpoczną się już 6 lutego, a ekipa będzie kręcić swoje dzieło w Budapeszcie. Twórcy zdradzili również tytuł produkcji – Alien: Romulus. Najprawdopodobniej jest to jednak wyłącznie tymczasowa, robocza nazwa.



Warto przypomnieć, że film będzie samodzielnym tytułem rozgrywającym się w dobrze znanym uniwersum. Oznacza to, że Alien: Romulus nie będzie opowiadał dalszych losów Ellen Ripley, ale zupełnie nowych bohaterów. Tym samym jest to pierwsza pełnometrażowa produkcja z serii od czasu Obcego: Przymierze z 2017 roku. Według wcześniejszych informacji film ominie kina i trafi od razu na platformę Disney+/Hulu.