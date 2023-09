Strefa gier indie na Poznań Game Arena 2023. Znamy pierwsze tytuły

Afterburn to niewielkie studio deweloperskie z Łodzi, specjalizujące się w tworzeniu gier logicznych. Railbound, czyli gra, którą zabiorą ze sobą na PGA, to tytuł wywodzący się właśnie z tego gatunku. Opowiada o parze psów, które podróżują po świecie naprawiając połączenia kolejowe. Zadaniem gracza jest łączenie i przecinanie połączeń kolejowych, aby wszyscy mogli dotrzeć na czas. To ponad 200 ciekawych zagadek.

Artificer i Showgunners

To warszawskie studio, stanowiące część grupy Devolver Digital. Ich flagowa produkcja to Showgunners. Gra przedstawia najpopularniejszy - i najbardziej brutalny - reality show końcówki XXI wieku. Krwawa rzeź, którą można obejrzeć w programie Homicidal All-Stars stanowi odskocznię od problemów dla społeczeństwa nękanego nierównościami dochodów, chciwością korporacji, katastrofą klimatyczną, wojną, przestępczością i przeludnieniem.

Awesome Games Studio i Yet Another Zombie Survivors

Awesome Games Studio to pięcioosobowy zespół założony w 2009 roku w Krakowie. Przez lata opracowało i samodzielnie opublikowało wiele gier na Steam, Nintendo Switch, Xbox One i PS4. Na PGA 2023 zabierają ze sobą grę Yet Another Zombie Survivors. Jak sam tytuł wskazuje jest to opowieść o walce z nieumarłymi. Decyzje gracza mają bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób ewoluuje jego oddział. To nie jest gra dla miłośników długich cutscenek, czy skomplikowanego sterowania. Tutaj od razu liczy się walka.

Oxymoron Games i Silence of the Siren

Oxymoron Games to studio, które może być kojarzone przede wszystkim z gry Project Hospital. Na PGA zabiorą ze sobą coś zupełnie nowego. Silence of the Siren to turowa gra strategiczna w której uczestnik zostaje wrzucony do chaotycznego wszechświata, gdzie kilka kosmicznych cywilizacji walczy o kontrolę nad odległym, gwiezdnym układem, próbując odkryć jego mroczną historię. GramTV przedstawia: To dopiero początek atrakcji, jakie szykuje w tym roku dla zwiedzających strefa indie. Kolejne szczegóły zostaną opublikowane już niebawem.

Przypomnijmy, że Poznań Game Arena 2023 odbędzie się w dniach 6-8 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gram.pl również pojawi się na targach – będziemy mieć własne stoisko. Więcej informacji ujawnimy niebawem!