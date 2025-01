Poznaliśmy plany twórców Dying Light z okazji dziesiątych “urodzin” serii. Poprzednie gry również otrzymają nowości

Techland planuje oczywiście dalej rozwijać markę poprzez tworzenie nowych gier, już w tym roku ma ukazać się zapowiedziane wcześniej Dying Light: The Beast. Nie jest to jedyny projekt studia - w przyszłości mają pojawić się także niezapowiedziane jeszcze produkcje rozpoczynające niejako “nową erę” cyklu. Jeżeli chodzi o dostępne już gry, to według deweloperów przekroczyły już one liczbę 45 milionów graczy.