Poznaliśmy nowe szczegóły i dostaliśmy gameplay nadchodzącego Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye

Firma ARIKA uruchomiła stronę Steam dla gry Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye, ujawniając nowe materiały, informacje oraz zrzuty ekranu. Choć pierwotnie zapowiadano premierę na koniec marca, dzisiejsza aktualizacja podaje jedynie, że gra ukaże się „wkrótce”.

Nowe informacje i gameplay o Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye

Seria Tetris the Grand Master zadebiutowała w salonach gier w 1998 roku, szybko zdobywając popularność dzięki swojej intensywnej i wciągającej rozgrywce. Kolejne odsłony, Tetris the Absolute: The Grand Master 2 (2000) oraz Tetris the Grand Master 3: Terror Instinct (2005), rozwinęły formułę, stając się wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych graczy.