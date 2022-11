Powstaną seriale z uniwersum Spider-Mana. Sony nawiązało współpracę z Amazonem

Pierwszym serialem objętym umową będzie Silk: Spider Society, nad którym pracuje Angela Kang, showrunnerka The Walking Dead wraz z Philem Lordem i Christopherem Millerem, producentami Spider-Mana: Uniwersum. Producentką wykonawczą będzie również Amy Pascal, która nadzorowała pracę nad poprzednimi filmami z uniwersum Spider-Mana.

Sony Pictures rozbudowuje swoje uniwersum postaci z kart komiksów o Spider-Manie nowymi produkcjami. Wytwórnia dostrzegła potencjał w serialowych opowieściach i wzorem Marvela postanowiła rozszerzyć superbohaterski świat o seriale. Jako że Sony nie posiada swojej własnej platformy streamingowej, to nawiązała współpracę z Amazon Prime Video, na mocy której powstanie wiele nowych projektów o mniej znanych bohaterach.

Serial zostanie oparty na postaci stworzonej przez Dana Slotta i Humerto Ramosa w 2014 roku. Silk to pseudonim Cindy Moon, koreańsko-amerykańskiej dziewczyny ugryzionej przez tego samego pająka, który dał moce Peterowi Parkerowi. Kobieta ucieka z więzienia i szuka swojej zaginionej rodziny, jednocześnie stając się nową superbohaterką. Silk posiada te same moce, co Spider-Man.