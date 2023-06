Powstaje remake The Office, w którym prezesem będzie kobieta. Amazon zamówił serial

Brytyjskie The Office doczekało się wielu lokalnych wersji, żeby tylko wspomnieć o najpopularniejszej, czyli amerykańskiej, a od niedawna także polskiej. I to właśnie nasza rodzima wersja jako pierwsza wprowadziła kobietę prezes do formuły serialu. Co prawda Patrycja Kowalska grana przez Vanessę Aleksander dzieliła funkcję prezesa z Michałem Holcem, w którego wcielił się Piotr Polak, ale była to prawdziwa nowość w remake’u tego serialu. Australijczycy chcą pójść jeszcze o krok dalej i powierzyć funkcję samodzielnej prezes kobiecej bohaterce.

Amazon Prime Video

Amazon zamówił australijską wersję The Office

Amazon Prime Video zamówił australijską wersję The Office, gdzie w głównej roli zagra stand-upperka Felicity Ward. Aktorka wcieli się w Hannah Howard, żeńską odpowiedniczkę Davida Brenta, w którego wcielił się Ricky Gervais. Bohaterka będzie szefową jednego z oddziałów firmy Finley Craddick, która produkuje opakowania.