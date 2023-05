Powstaje nowa wersja kultowego filmu Blair Witch Project

Słynny przed laty film grozy Blair Witch Project może doczekać się kontynuacji. Podobno rozpoczęto przygotowania do realizacji tego projektu.

Zazwyczaj dobrze poinformowany Production Weekly donosi, że istnieje projekt noszący roboczą nazwę Untitled Blair Witch Sequel, a zdjęcia mogłyby ruszyć jeszcze w tym roku. W przedsięwzięcie jest ponoć zaangażowana spora część oryginalnego zespołu kreatywnego. Na jego czele stoi Oliver Park, być może najbardziej znany ze swojego wiralowego horroru Vicious, ale wyreżyserował także The Offer z 2021 roku. Mają do niego dołączyć ludzie z zespołu produkcyjnego, pracującego nad poprzednim Blair Witch, czyli ekipa Haxan Films. Do tego, na pokładzie zameldowali się również Daniel Myrick i Eduardo Sanchez, scenarzyści i reżyserzy kultowego klasyka – który zszokował widzów na przełomie tysiącleci.