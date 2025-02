Powstaje konkurencja dla Pokemonów. Popularne anime otrzyma aktorski film

Produkcja znajduje się na bardzo wczesnym etapie i obecnie nie są znane żadne szczegóły. Nie wiadomo, która wytwórnia lub platforma streamingowa zainteresuje się tym projektem, przez co nie ma nawet wyznaczonej daty premiery.

Bakugan jest gotowy na adaptację filmową i jestem podekscytowany, że to właśnie ja mogę po raz pierwszy przenieść go na wielki ekran. Wspólnie z Lindsay i zespołem Spin Master cieszymy się, że możemy stworzyć przebojową franczyzę o globalnym zasięgu. Jestem przekonany, że uda nam się stworzyć filmowe wydarzenie, które stanie się obowiązkowym punktem dla widzów i odda sprawiedliwość wyjątkowemu i epickiemu światu Bakugan – dodał reżyser Brad Peyton.

Bakugan to globalna franczyza z wielopokoleniową i oddaną bazą fanów, zbudowana na sile angażujących postaci i ekscytujących bitew. Ponieważ fani, którzy byli częścią początkowego szaleństwa, teraz wchodzą w dorosłość, jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z utalentowanym twórcą filmowym, takim jak Brad, aby na nowo przedstawić Bakugan w wersji aktorskiej, rozwijając franczyzę dla dotychczasowych fanów i jednocześnie wprowadzając ją nowej publiczności na całym świecie – powiedziała Jennifer Dodge, prezes Spin Master Entertainment.

Film Bakugan dołącza do innej dużej franczyzy należącej do Spin Master Entertainment, czyli Psi patrol. Trzecia część animowanej serii już powstaje we współpracy z Nickelodeon Movies i Paramount Pictues. Dwie odsłony serii zdołały zarobić na całym świecie ponad 345 milionów dolarów.