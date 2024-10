The Office PL – recenzja 4. sezonu. Zrobiło się poważnie

Nie byłem od razu przekonany do polskiej wersji The Office i podobnie jak wielu innych fanów amerykańskiego remake’u, nie spodziewałem się, że ten projekt może się udać. Chociaż pierwszy sezon trochę zawiódł przy i tak niskich oczekiwaniach, to przy drugim, a w szczególności trzecim, twórcy wyciągnęli prawidłowe wnioski, dostarczając najzabawniejszy, a przy tym najbardziej przenikliwy wobec naszego społeczeństwa komediowy serial, który powstał w ostatnich latach. Produkcja w krzywym zwierciadle trafnie diagnozowała kulturowe, społeczne, polityczne i światopoglądowe choroby, jednocześnie śmiejąc się z naszych polskich przywar. Chociaż ta wersja The Office czerpała pełnymi garściami z dorobku brytyjskiego oryginału i amerykańskiej wersji, to przekładając je na polskie poletko. Wraz z wieloma nowymi dodatkami działało lepiej, niż można było to sobie wyobrazić. Dlatego z niecierpliwością czekałem na czwarty sezon, licząc na zachowanie bardzo wysokiego poziomu poprzednich odcinków. Jednak zmiana tonu w nowym sezonie sprawiła, że serial nie jest już tak zabawny, chociaż nadal dostarcza sporo rozrywki, choć tym razem też w nieco dramatyczniejszym wydaniu.

W Kropliczance znowu doszło do wielu zmian. Patrycja (Vanessa Aleksander) spadła na samo dno firmowej hierarchii, musząc pogodzić się ze słabo płatną posadą w siedleckim oddziale. Do firmy wrócił również Łuki (Adam Bobik) po odsiadce w więzieniu, nie wiedząc, jak ma dzielić obowiązki z Reganem (Mateusz Król). Z kolei Asia (Kornelia Strzelecka) przygotowuje się do ślubu z nielubianym przez nikogo Pawłem. Na domiar złego Adam (Rafał Kowalski) coraz częściej myśli o odejściu i poszukaniu szczęścia w innym miejscu pracy, a Darek Wasiak (Adam Woronowicz) trapią niespodziewane problemy. Atmosfera w biurze bywa napięta i nawet niewybredne żarty Michała Holca (Piotr Polak) już nikogo aż tak nie szokują. Zresztą sam Michał ma wiele na głowie, w tym nadrobienie straconego czasu z odnalezionym po siedemnastu latach domniemanym synem, a także z umawianiem się na randki z dziewczyną, która spokrewniona jest z jednym z pracowników Kropliczanki.

Po czwartym sezonie The Office PL widać powoli zmęczenie materiału i słabnącą kreatywność twórców. Zaczyna im brakować pomysłów na przedstawienie, a przy tym wyśmianie różnych postaw w ważnych społecznych, czy kulturowych sprawach. Nie mamy już więc do czynienia z „tematami odcinka”, a raczej luźnymi pomysłami na różne zabawne gagi i sytuacje, które tym razem jeszcze bardziej rozwijają bohaterów. I byłoby to nawet jeszcze lepsze, gdyby nie fakt, że większość postaci, na których skupia się czwarty sezon, ma różne poważne problemy, które ograniczają ich komediowy potencjał. Chociażby taki Adam, który nie może pogodzić się z faktem, ze już wkrótce Asia zostanie mężatką, więc zamiast spróbować o nią powalczyć, woli się poddać i odejść z pracy. Podobnie ma się sprawa z Darkiem, który spodziewa się najgorszego i próbuje zmienić swój styl życia, musząc pogodzić się z tym, że w obliczu strachu robi to, z czego sam się wcześniej śmiał.

Największą przemianę przechodzi więc Darek, który z zabawnego comic reliefu, będącego ostoją przaśnej, karykaturalnej „polskości”, tym razem otrzymał poważny dramatyczny wątek, który nadaje mu nieco więcej głębi, ale kosztem samego humoru. Przez to wszystko czwarty sezon jest zwyczajnie mniej zabawny, a niektóre żarty, jak grypsującego Michała ciągną się przez kilka odcinków, po pewnym czasie przestają sprawiać przyjemność, a zaczynają irytować. Gdyby tylko skorzystały na tym inne postacie, które przejęłyby komediową pałeczkę, ale Sebastian, Agnieszka, Bożena, czy Levan nadal pozostają drugoplanowymi bohaterami, które mają uzupełniać główną obsadę, a nie wbić się na ich miejsce. Jeżeli więc polubiliście tych bohaterów w poprzednich sezonach, to czwarty sezon nadal śledzi się z zaciekawieniem, ale tym razem jest zdecydowanie mniej okazji do śmiechu, tym bardziej takiego doprowadzającego do łez.

Przyszło nowe

I chociaż czwarty sezon stoi pod znakiem regresu w stosunku do świetnego trzeciego, to jedna rzecz tym razem wyszła lepiej. Chodzi o Patrycję, z którą nie potrafiłem polubić się w pierwszych trzech sezonach. W najnowszych odcinkach jest to zupełnie inna kobieta, która nadal bywa głupkowata, nie zdając sobie z poziomu życia zwykłych ludzi, ale przez swoje liczne problemy jest mniej ekspresyjna, nie rozsadzając swoją energią każdej sceny, w której się pojawia. Teraz jest spokojniejsza, bardziej stonowana, a przy tym łatwiejsza do polubienia, nie próbując zatuszować swojego okropnego charakteru sztucznym uśmiechem. I sama Vanessa Aleksander może w końcu pokazać nieco inną stronę swojej bohaterki, co jest miłym orzeźwieniem od patrzenia, jak ciągle grała to samo.