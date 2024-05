Powstaje fabularny film o młodym Sylvesterze Stallone. Poznamy kulisy Rocky’ego

Film zatytułowany I Play Rocky opowie o Stallonie na długo przed tym, jak został gwiazdą kina akcji. W tej historii poznamy go jako osobę borykającą się z problemami, którego częściowo sparaliżowana twarz i wada wymowy sprawiły, że nie jest poszukiwany przez łowców talentów. Stallone postanawia postawić wszystko na jedną kartę i zaczyna pisać scenariusz do Rocky’ego, który przyciąga uwagę największych wytwórni. Jednak nie zamierza sprzedawać swojej historii, jeżeli sam nie będzie mógł w niej zagrać. Odrzucając lukratywne oferty, łapie się każdej pracy, aby móc zarobić na produkcję swojego filmu. W rezultacie powstaje największy kinowy hit z 1976 roku, a także początek nowej serii, która przyniesie Stallone’owi wielką sławę.

Producentami filmu będą Farrelly wraz z Tobym Emmerichem, byłym dyrektorem filmowym Warner Bros., i Christianem Bahą. Scenariusz do I Play Rocky napisał Peter Gamble, który wcześniej pracował przy Office Uprising. W tej chwili trwa casting do głównych ról, w tym do młodego Stallone’a.