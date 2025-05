Potwierdzono 12-rdzeniowy procesor Zen6 CCD dla procesorów EPYC Venice

Przeciek potwierdza, że ​​Venice przyjmie konfigurację do 8 CCD (Core Complex Die) z rdzeniami Zen6 lub Zen6c.

Co ważne, każdy CCD będzie zawierał do 12 rdzeni Zen6. Oznacza to, że następna konfiguracja EPYC będzie zawierała albo 96 rdzeni Zen6, albo 256 rdzeni Zen6c.

Ponadto potwierdza również, że każdy CCD będzie miał 128 MB pamięci podręcznej L3, co umożliwi łącznie 1 GB pamięci podręcznej L3.

Seria EPYC Venice prawdopodobnie będzie dostępna w dwóch wariantach, konkretnie dla gniazd SP7 i SP8.