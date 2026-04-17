Powraca horror inspirowany kultowym P.T., ale w zupełnie nowej, mocniejszej wersji

Gra Evil Inside, inspirowana kultowym P.T., powraca w nowej wersji. Produkcja z 2021 roku trafi na gogle VR już 7 maja, oferując znacznie bardziej immersyjne doświadczenie. Za przeniesienie gry do wirtualnej rzeczywistości odpowiada studio Bowl of Tentacles, natomiast wydawcą pozostaje JanduSoft. Tytuł zmierza na urządzenia Quest 3, Quest 3S oraz PlayStation VR2. Właśnie ujawniono trailer nowej gry.

Evil Inside – horror jeszcze bliżej gracza

Twórcy podkreślają, że nie będzie to zwykły port. Evil Inside VR zostało przeprojektowane z myślą o nowej platformie — od podstaw zmieniono system dźwięku, oświetlenie oraz sterowanie ruchowe. Przebudowie poddano także zagadki i narrację, aby lepiej pasowały do rozgrywki w VR. Pierwotnie gra miała zadebiutować wcześniej, ale ostatecznie premierę przesunięto na maj.