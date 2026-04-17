Zaloguj się lub Zarejestruj

Powraca horror inspirowany kultowym P.T., ale w zupełnie nowej, mocniejszej wersji

Jakub Piwoński
2026/04/17 14:30
0
0

Psychologiczny horror z 2021 roku doczeka się nowej odsłony. Twórcy zapowiadają pełne przeprojektowanie pod VR.

Gra Evil Inside, inspirowana kultowym P.T., powraca w nowej wersji. Produkcja z 2021 roku trafi na gogle VR już 7 maja, oferując znacznie bardziej immersyjne doświadczenie. Za przeniesienie gry do wirtualnej rzeczywistości odpowiada studio Bowl of Tentacles, natomiast wydawcą pozostaje JanduSoft. Tytuł zmierza na urządzenia Quest 3, Quest 3S oraz PlayStation VR2. Właśnie ujawniono trailer nowej gry.

Evil Inside – horror jeszcze bliżej gracza

Twórcy podkreślają, że nie będzie to zwykły port. Evil Inside VR zostało przeprojektowane z myślą o nowej platformie — od podstaw zmieniono system dźwięku, oświetlenie oraz sterowanie ruchowe. Przebudowie poddano także zagadki i narrację, aby lepiej pasowały do rozgrywki w VR. Pierwotnie gra miała zadebiutować wcześniej, ale ostatecznie premierę przesunięto na maj.

Evil Inside to psychologiczny horror, w którym trafiamy do nawiedzonego domu i stopniowo odkrywamy mroczną historię rodziny głównego bohatera. Rozgrywka opiera się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i budowaniu napięcia — bez bezpośredniej walki, ale z dużym naciskiem na atmosferę. Warto przypomnieć, że gra debiutowała pierwotnie w 2021 roku na PC i konsolach, szybko przyciągając uwagę fanów horrorów dzięki wyraźnym inspiracjom P.T.. Nadchodząca wersja VR rozwija te założenia, przenosząc je na jeszcze bardziej immersyjny poziom.

GramTV przedstawia:

Gra jest już dostępna do dodania na listę życzeń, a wersję na Quest 3 można zamówić w przedsprzedaży w niższej cenie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z ciekawszych propozycji dla fanów horrorów VR w najbliższych tygodniach.

Źródło:https://www.uploadvr.com/psychological-horror-game-evil-inside-comes-to-vr-in-may/

Tagi:

News
VR
horror
wirtualna rzeczywistość
horror psychologiczny
Evil Inside
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112