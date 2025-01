Potężny złoczyńca zmierza do MCU. Będzie groźniejszy od Thanosa

Czy to on będzie głównym antagonistą trzeciej sagi uniwersum Marvela?

Zawisły ciemne chmury nad Avengers: Doomsday. Według niedawnych doniesień wejście aktorów na plan opóźni się ze względu na wciąż niegotowy scenariusz. Bracia Russo mieli nie być zadowoleni z historii i cały scenariusz napisany przez Michaela Waldrona trafił do kosza. Teraz wraz z Stephenem McFeelym opracowują zupełnie nową fabułę dla tytułowej superbohaterskiej grupy. Chociaż ostatnie produkcje z Sagi Multiwersum mają problemy, to Marvel już opracowuje plan na kolejną sagę MCU. Według niedawnych informacji kluczową rolę, oprócz X-Menów, ma odkrywać również Nova, w którym to serialu zostanie wprowadzony potężny złoczyńca, który może stać się głównym przeciwnikiem, obok Doktora Dooma, dla całego uniwersum.

Annihilus zostanie jednym z głównych złoczyńców 3. fazy MCU po debiucie w serialu Nova

W serialu Nova pojawi się Annihilus, czyli potężny antagonista znany z komiksów o Fantastycznej Czwórce, który pochodzi ze Strefy Negatywnej – tajemniczego wymiaru odkrytego przez Reeda Richardsa. Annihilus po wielu latach walk przejął władzę nad Strefą Negatywną i poprowadził wielką inwazję na ziemski świat. Walka o ocalenie wszechświata zyskała miano Fali Annihilacji i pochłonęła wiele istnień, na zawsze niszcząc niektóre fragmenty galaktyki. Annihilus wyposażony jest w egzoszkielet, który daje mu nadludzką siłę i odporność na różnego rodzaju obrażenia. Potrafi nie tylko latać, czy opanowywać kosmiczną energię, ale również się klonować.