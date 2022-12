Postacie z Death Stranding 2 powstaną dzięki MetaHuman od firmy Epic Games

Na The Game Awards 2022 doczekaliśmy się zapowiedzi Death Stranding 2. W trakcie wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun gry studia Kojima Productions, w którym pojawiło się kilku bohaterów znanych z pierwszej części. Wspomniany materiał promocyjny – jak się okazuje – ujawnił także dość istotną informację związana z kwestiami technicznymi. Trailer zdradza bowiem, że do stworzenia swojej kolejnej produkcji deweloperzy ze studia Kojima Productions wykorzystają technologię firmy Epic Games.

Kojima Productions wykorzysta technologię Epic Games do stworzenia postaci w Death Stranding 2

Wspomniany zwiastun informuje, że postacie w Death Stranding 2 powstaną dzięki MetaHuman Creator od firmy Epic Games. Jest to specjalne narzędzi, które pozwala deweloperom na tworzenie oraz swobodne edytowanie cyfrowych postaci z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 5. Wspomniana technologia robiła ogromne wrażenie już w zeszłym roku, a pierwszy trailer nadchodzącej produkcji Hideo Kojimy zapowiada, że deweloperzy z Kojima Productions w pełni wykorzystają możliwości kreatora.



Należy jednak podkreślić, że samo Death Stranding 2 – podobnie jak pierwsza część – powstaje na stworzonym przez studio Guerrilla Games silniku Decima, który został wykorzystany również w takich tytułach jak Killzone: Shadow Fall, Until Dawn, a także Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West.



Na koniec warto przypomnieć, że Death Stranding 2 zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Niewykluczone jednak, że z czasem produkcja – wzorem pierwszej części – trafi również na komputery osobiste. Na ten moment nie znamy jednak nawet przybliżonej daty premiery gry.