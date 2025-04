Post Malone pracuje nad nowym albumem. Napisał już około 35 piosenek

W rozmowie Post Malone podkreślił również, jak bardzo cieszy się z powrotu do brzmień country, po sukcesie swojego albumu "F-1 Trillion" z 2024 roku, który zapoczątkował ten kierunek:

Pomyślałem sobie: “Pieprzyć to, jedziemy do Nashville. Spróbujmy”. I myślę, że właśnie dzięki temu zabawa wróciła do mojej twórczości – i słychać to na tej płycie. Myślę, że wielu ludzi dobrze się bawiło, słuchając tego materiału. I chcemy to powtórzyć. Jestem podekscytowany, że mogę to kontynuować.