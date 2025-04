Posiadacze Days Gone na PC otrzymają remaster za darmo. Sony dzieli się szczegółami na temat patcha

Nowy patch dla wersji PC Days Gone wprowadzi oficjalne wsparcie dla kontrolera DualSense, w tym haptyczne wibracje. Dodane zostaną także nowe funkcje ułatwień dostępu, a także kilka poprawek pod względami technicznymi oraz graficznymi. Twórcy obiecują m.in. znacznie ciemniejsze noce, poprawioną jakość oświetlenia pośredniego , efekty ambient occlusion oraz podwojoną rozdzielczość map cieni po ustawieniu Shadow Quality na najwyższe. Dodatkowo wprowadzono nową symulację i nieba z użyciem modelu światła ozonowego i spektralnego, dzięki czemu powinniśmy zobaczyć bardziej realistyczne kolory i intensywniejsze światło słoneczne.

Sony potwierdziło, że nadchodząca premiera odświeżonej wersji Days Gone przyniesie pecetowym graczom ulepszenia za darmo - posiadacze produkcji na PlayStation będą musieli zapłacić za ulepszenie “podstawki” około 38 zł. Dowiedzieliśmy się również więcej odnośnie zawartości DLC, która nie zostanie uwzględniona w ramach kupna ulepszenia.

Wszystkie ulepszenia techniczne trafią do wersji PC bez opłat, lecz niestety nie możemy tego powiedzieć o nowej zawartości, jaka trafi do nas przy premierze Days Gone Remastered. Tryby Horde Mode, Permadeath i Speedrun będą dostępne wyłącznie po zakupie rozszerzenia Broken Road.