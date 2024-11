Popularny souls-like z wyczekiwanym trybem gry. Tytuł doczekał się premiery na konsolach

Nine Sols to dwuwymiarowa metroidvania z elementami souls-like, która została udostępniona w maju bieżącego roku na PC. Tytuł szybko zyskał popularność i został oceniony przez ponad 14 tysięcy użytkowników Steam osiągając przy tym wynik 95 procent pozytywnych opinii. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami twórcy rozszerzyli zasięg produkcji o konsole obecnej oraz poprzedniej generacji wraz z Nintendo Switch.

Jakiś czas temu informowaliśmy o zapowiedzi Nine Sols na konsole . Bardzo ciepło przyjęty souls-like doczekał się wydania na PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch. Wraz z nową wersją w grze pojawił się również update, który wprowadza istotną zmianę dotyczącą bossów.

Przy okazji udostępnienia Nine Sols na nowych platformach Red Candle Games odpowiedzialne za projekt postanowiło wydać również aktualizację do gry. Dodaje ona możliwość ponownego zawalczenia z dowolnym pokonanym już wcześniej bossem. Jest to funkcja znana wielu osobom z Sekiro: Shadows Die Twice, które również jakiś czas po premierze otrzymało podobny update. Warto dodać że obie wymienione produkcje charakteryzują się systemem walki opartym na parowaniu wymierzanych w nas ataków.