Popularne Satisfactory podrożeje przed premierą wersji 1.0. Przed podwyżką kupimy grę na promocji

Jakiś czas temu informowaliśmy o starcie Steam Summer Sale 2024 . Podczas wydarzenia kupimy taniej masę gier, w tym również Satisfactory – popularny sandbox o budowaniu wielopoziomowych fabryk. Okazuje się, że to może być bardzo dobry moment na urozmaicenie swojej biblioteki właśnie tym tytułem, bowiem już wkrótce Satisfactory czeka podwyżka ceny.

Satisfactory to ukazana z perspektywy pierwszej osoby gra o budowaniu z odrobiną eksploracji oraz walki. Graj w pojedynkę lub ze znajomymi, zbadaj nieznaną planetę, twórz wielopoziomowe fabryki i wkrocz do taśmociągowego raju! – głosi opis gry Satisfactory na platformie Steam .

Jak przekazuje Community Manager z Coffee Stain Studios, podwyżka ma związek z inflacją, jak również z nadchodzącą premierą wersji 1.0. Zmiana zostanie jednak wprowadzona, zanim Satisfactory opuści Early Access ze względu na pewnie ograniczenia Steam oraz Epic Games Store. Członek zespołu przypomina jednocześnie, że produkcja aktualnie jest dostępna z dużą zniżką w ramach Steam Summer Sale 2024 – za Satisfactory zapłacimy teraz 69,49 zł, co oznacza 50% rabatu.

Na koniec przypomnijmy, że Satisfactory dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych. Gra zadebiutowała 8 czerwca 2020 roku. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia wybranych przez nas atrakcyjnych ofert dostępnych podczas Steam Summer Sale 2024. Wśród tytułów objętych promocją znajdują się między innymi gry takie jak Baldur’s Gate 3, Far Cry 6, Frostpunk, Manor Lords, Lies of P czy Hogwart’s Legacy.