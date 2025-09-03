Zaloguj się lub Zarejestruj

Popularna strategia science fiction otrzyma nowy dodatek. Gracze dostrzegają inspirację Baldur’s Gate 3

Radosław Krajewski
2025/09/03 18:00
Cena jest jednak wysoka.

Paradox Interactive zapowiedziało kolejne rozszerzenie do Stellaris, które wprowadzi do gry nową, niezwykle mroczną warstwę rozgrywki. Dodatek zatytułowany Shadows of the Shroud skupi się na rozwijaniu kosmicznej religii i pozwoli graczom wejść w kontakt z tajemniczym bytem znanym jako Shroud. Premiera została wyznaczona na 22 września, a cena wynosi 91,99 zł. Posiadacze przepustki Stellaris Season 09 Expansion Pass otrzymają DLC bez dodatkowych opłat.

Stellaris: Shadows of the Shroud
Stellaris: Shadows of the Shroud

Stellaris: Shadows of the Shroud – zapowiedziano nowy dodatek

Największą nowością jest tzw. Shroud Panel, czyli specjalny interfejs przypominający drzewko umiejętności. Dzięki niemu gracze będą mogli stopniowo dostosowywać swoje imperium do duchowej mocy Shroudu, wybierając patronów oferujących unikatowe premie. Tego rodzaju decyzje nie pozostaną jednak bez konsekwencji, ponieważ energia psioniczna zacznie wpływać na wszystkie aspekty funkcjonowania imperium, a także na relacje z sojusznikami i przeciwnikami.

Twórcy nie ukrywają inspiracji klasycznymi motywami fantasy. Wielu fanów już teraz porównuje przeciwników z nowego dodatku do złowrogich istot znanych z Dungeons & Dragons. Nie brakuje więc odniesień do najnowszej popularnej produkcji Larian Studios, czyli Baldur’s Gate 3.

Shadows of the Shroud to także powrót do znanego z poprzednich dodatków motywu End of the Cycle. Osoby, które nie posiadają rozszerzenia Utopia, tym razem dostaną dostęp do tej psionicznej potęgi w ramach nowego DLC. Z kolei gracze, którzy już wcześniej kupili Utopię, otrzymają dodatkowe, ekskluzywne treści rozwijające historię antagonisty.

Choć Stellaris doczekało się już wielu dodatków, Paradox kilka miesięcy temu zapowiadał spowolnienie tempa wydawniczego, by dostarczać treści o większym znaczeniu dla rozgrywki. Wydaje się, że Shadows of the Shroud idealnie wpisuje się w tę filozofię.

