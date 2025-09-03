Popularna strategia science fiction otrzyma nowy dodatek. Gracze dostrzegają inspirację Baldur’s Gate 3

Paradox Interactive zapowiedziało kolejne rozszerzenie do Stellaris, które wprowadzi do gry nową, niezwykle mroczną warstwę rozgrywki. Dodatek zatytułowany Shadows of the Shroud skupi się na rozwijaniu kosmicznej religii i pozwoli graczom wejść w kontakt z tajemniczym bytem znanym jako Shroud. Premiera została wyznaczona na 22 września, a cena wynosi 91,99 zł. Posiadacze przepustki Stellaris Season 09 Expansion Pass otrzymają DLC bez dodatkowych opłat.

Stellaris: Shadows of the Shroud – zapowiedziano nowy dodatek

Największą nowością jest tzw. Shroud Panel, czyli specjalny interfejs przypominający drzewko umiejętności. Dzięki niemu gracze będą mogli stopniowo dostosowywać swoje imperium do duchowej mocy Shroudu, wybierając patronów oferujących unikatowe premie. Tego rodzaju decyzje nie pozostaną jednak bez konsekwencji, ponieważ energia psioniczna zacznie wpływać na wszystkie aspekty funkcjonowania imperium, a także na relacje z sojusznikami i przeciwnikami.