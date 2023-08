Ponad milion graczy zarejestrowało się w Monster Hunter Now

Monster Hunter Now może pochwalić się ponad milionem zarejestrowanych graczy – jeszcze przed premierą. Jest to wynik udanej akcji marketingowej.

Niantic zaciera ręce przed wrześniową premierą Monster Hunter Now. Firma Capcom, do której należy producent gry, ujawniła wczoraj kilka liczb związanych z niebywałą popularnością serii Monster Hunter oraz jej mobilnego odpowiednika. Jak do tej pory, wszystkie części serii sprzedały się w łącznej liczbie 100 mln egzemplarzy.