Pokemon GO obchodzi 8. urodziny. Twórcy podzielili się rocznicową grafiką

Bez względu na to, kiedy rozpoczęła się Wasza przygoda z Pokémon GO, bardzo cieszymy się, że możemy z Wami świętować naszą ósmą rocznicę! Już od ośmiu lat obserwujemy, jak trenerzy z całego świata łączą się w swojej pasji do odkrywania, łapania Pokémonów, pojedynków, nawiązywania znajomości i poznawania nowych gatunków. Ponadto przez cały ten czas rozwijaliśmy grę Pokémon GO, organizując wydarzenia, dodając nowe funkcje i sposoby na odkrywanie Pokémonów i nie tylko! – przekazali twórcy Pokemon Go w rocznicowym wpisie.