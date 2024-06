Dragon’s Dogma 2 do wypróbowania za darmo. Capcom udostępnia darmowy trial na konsolach i PC

Jakiś czas temu Capcom pochwalił się liczbą sprzedanych egzemplarzy gry Dragon’s Dogma 2 . Tymczasem osoby, które nadal zastanawiają się, czy dać szansę produkcji, będą miały dobrą okazję ku temu, by samodzielnie ją wypróbować. Capcom udostępnił bowiem darmowy trial, który będzie dostępny do 18 lipca 2024 roku.

Darmowy trial Dragon’s Dogma 2 już dostępny

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od twórców Dragon’s Dogma 2. Okazuje się, że deweloperzy mieli do przekazania dobre wieści dla wszystkich, którzy chcieliby na własną rękę sprawdzić, co produkcja ma do zaoferowania. Zainteresowani mogą bowiem wypróbować Dragon’s Dogma 2 za darmo w ramach bezpłatnego triala.

Darmowy trial pozwala graczom spędzić przy Dragon’s Dogma 2 dwie godziny. Okazję do bezpłatnego sprawdzenia tytułu będziemy mieli do 18 lipca 2024 roku. Zapisy postępów poczynionych w ramach darmowej wersji próbnej będziemy mogli przenieść po zakupie do pełnej wersji gry. Capcom zaleca wcześniejsze utworzenie postaci w Dragon’s Dogma 2 Character Creator & Storage, aby zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na rozgrywkę w darmowym trialu.