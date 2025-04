Polskie wyścigi na nowym gameplayu. JDM: Japanese Drift Master z kolejnymi szczegółami

W grze wcielasz się w postać Toumy, polskiego driftera, który próbuje na nowo rozpocząć swe życie w Japonii. Z pomocą paru przyjaciół szybko staje na nogi i bierze udział w lokalnych wyścigach, od nowa budując swoją reputację - tak zaczyna się historia w JDM: Japanese Drift Master. Narracja opowiedziana jest poprzez serię wydarzeń / misji, przeplatanych stronami mangi.

Rozgrywkę zawsze rozpoczynasz w otwartym świecie, wyjeżdżając z garażu. Na mapie zaznaczone jest kolejne wydarzenie, do którego prowadzi Cię nawigacja. Dojeżdżając na miejsce, będziesz mógł wejść w interakcję z markerem, tym samym rozpoczynając misję. W znacznej większości przypadków wyścig poprzedzony jest stroną (lub kilkoma) mangi. Po zakończeniu, gra przeniesie Cię z powrotem do otwartego świata, a na mapie pojawi się kolejny marker.

Oczywiście gra nie zmusza Cię do natychmiastowego pokonywania misji fabularnych, jedna po drugiej. Cała Guntama stoi dla Ciebie otworem od momentu pierwszego wyjazdu z garażu, więc jeśli preferujesz zwiedzać świat gry i bawić się bez żadnej presji na wąskich górskich serpentynach, to śmiało do tego zachęcamy.

Podczas trwania kampanii fabularnej weźmiesz udział w różnorodnych wyścigach dziejących się bezpośrednio na ulicach Guntamy, bądź na torach (które w każdej chwili będziesz mógł odwiedzić z poziomu otwartego świata). Będziesz rywalizować w drifcie, gdzie punkty za styl wyłonią zwycięzcę, lub walczyć o pierwsze miejsce w potyczkach gripowych. Czasem będziesz musiał nie tylko wygrać w stylu jazdy, ale też dojechać do mety jako pierwszy, więc zawsze pamiętaj aby spojrzeć na warunki wygranej przed odpaleniem eventu.

Fabularne wydarzenia nie zawsze powiązane są z wyścigiem - nie zdradzając zbyt wiele, powiemy tylko tyle, że w grze przyjdzie Ci pracować w restauracji sushi i niejednokrotnie zostaniesz wyzwany do pojedynku, by pokazać swoje prawdziwe umiejętności. Przyjdzie Ci również stawić czoła wrogom, więc spodziewaj się pościgów jako części zabawy - napisali autorzy JDM.