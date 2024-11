Polskie Chernobylite z datą premiery na kolejnej platformie. Gra wkrótce trafi do większej liczby graczy

Warto przy okazji wspomnieć, że trwają prace nad kolejną odsłoną Chernobylite. Jakiś czas temu ukazał się pierwszy zwiastun z rozgrywką. Trailer pozwala przyjrzeć się klimatycznemu otoczeniu, a także opcji zmiany widoku podczas walki.

Chernobylite to survival horror z gatunku science-fiction z elementami RPG, stworzony przez studio The Farm 51. Gra jest osadzona w wiernie odwzorowanej na podstawie skanów 3D, opustoszałej strefie wykluczenia Czarnobyla. Jako Igor - fizyk i były pracownik Elektrowni Atomowej w Czarnobylu - powracasz do Prypeci w poszukiwaniu swojej narzeczonej, która zaginęła 30 lat temu w tajemniczych okolicznościach. Na drodze do prawdy przyjdzie Ci stawić czoła żołnierzom, nieznajomym stalkerom, istotom z innego świata i zdradliwemu środowisku. – czytamy w opisie gry.