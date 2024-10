Chernobylite wkrótce w nowym wydaniu. Polska gra trafi do szerszego grona odbiorców

Gra będzie dostępna w dwóch wersjach. Pierwsza z nich, Chernobylite Complete Edition obejmować będzie podstawową grę oraz wszystkie dotychczasowe aktualizacje, w tym dodatkowe misje, nowe lokacje, dodatkowe bronie czy unikalne tryby gry. Druga wersja to natomiast Chernobylite Premium Edition, zawierająca wspomniane wyżej elementy oraz cyfrową ścieżkę dźwiękową i artbook, a także dwa DLC – The Seasoned Scavenger i Irradiated Hideout.

Chernobylite to survival horror z gatunku science-fiction z elementami RPG, stworzony przez studio The Farm 51. Gra jest osadzona w wiernie odwzorowanej na podstawie skanów 3D, opustoszałej strefie wykluczenia Czarnobyla. Jako Igor - fizyk i były pracownik Elektrowni Atomowej w Czarnobylu - powracasz do Prypeci w poszukiwaniu swojej narzeczonej, która zaginęła 30 lat temu w tajemniczych okolicznościach. Na drodze do prawdy przyjdzie Ci stawić czoła żołnierzom, nieznajomym stalkerom, istotom z innego świata i zdradliwemu środowisku. – czytamy w opisie gry.