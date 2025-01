Polskie Builders of Egypt z mieszanym odbiorem na Steam. Gracze mają sporo uwag

Na platformie Steam, gdzie gra jest już dostępna w sprzedaży, pojawiły się już komentarze graczy rozczarowanych różnymi błędami, problemami z optymalizacją czy przeciętną grafiką. Opinie wskazują również na inspirowanie się grą Pharaoh, jednak niektórzy gracze sugerują, że Builders of Egypt to zaledwie „adaptacja 3D” klasyka. Użytkownicy platformy wspominają również o kiepskim balansie czy braku odpowiednich wskazówek dotyczących budynków.

Na rynku zadebiutowała już polska gra Builders of Egypt . Jak się okazuje, odbiór na Steamie klasyfikowany jest obecnie jako „mieszany”. Na platformie Valve nie brak komentarzy graczy narzekających między innymi na błędy, przeciętną grafikę czy optymalizację.

Pojawiło się też kilka pozytywnych głosów, wskazujących na wciągające doświadczenie z grą czy szczegółową mechanikę budowania miasta. Na plus ma być również ruch kamery. Wiele osób podkreśla jednak, że produkcja wymaga dopracowania.

Warto również dodać, że w dniu premiery na Steamie ukazał się komunikat od dewelopera. Twórca, który przez większość czasu pracował nad grą samodzielnie, podziękował graczom za wsparcie i cierpliwość, a także za cenne sugestie i informacje zwrotne, które pomogły mu w rozwoju projektu. W swoim liście do graczy przyznał, że podczas pracy nad Builders of Egypt przeszedł kilka kryzysów, ale dzięki zaangażowaniu społeczności udało mu się doprowadzić projekt do końca.