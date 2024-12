Builders of Egypt ma datę premiery. Strategia o budowaniu starożytnego Egiptu w końcu zadebiutuje na rynku

O Builders of Egypt usłyszeliśmy jeszcze w 2018 roku, a dwa lata później studio Strategy Lab udostępniło darmowy prolog do sprawdzenia. Fani strategii ekonomicznych będą mogli wyruszyć na przygodę do starożytnego Egiptu już na początku przyszłego roku. Deweloperzy oficjalnie potwierdzili, że premiery ich gry doczekamy się już 8 stycznia 2025 roku.

Builders of Egypt z oficjalną datą premiery

Z tej okazji Strategy Labs udostępniło nowy zwiastun, który prezentuje Builders of Egypt w akcji. Na materiale twórcy pochwalili się, że w ich grze znajdzie się aż 100 zróżnicowanych budynków, 39 misji, a także 11 monumentalnych obiektów, takich jak piramidy oraz Sfinks, które pozwolą mieszkańcom miasta czcić 29 różnych bogów.