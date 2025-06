Polski symulator życia lat 90. zniknął na 4 miesiące. Twórcy wracają i dzielą się dobrymi wiadomościami

OHV to polska gra niezależna, która przenosi graczy do realiów życia w Polsce lat 90. Produkcja zadebiutowała w grudniu 2023 roku we wczesnym dostępie i początkowo otrzymywała regularne aktualizacje. Jednak ostatnia z nich ukazała się jeszcze w lutym, po czym twórcy zamilkli. Teraz pojawiły się pierwsze od miesięcy wieści o dalszym rozwoju projektu.

OHV cały czas jest dostępne we wczesnym dostępie wyłącznie na Steamie, gdzie zebrało ponad 900 recenzji – z czego aż 87% to oceny pozytywne. Mimo to, brak aktualizacji odbił się na opinii graczy – ocena z ostatnich 30 dni spadła do poziomu „mieszanego” (65%).

Twórcy zapewniają jednak, że projekt nie został porzucony, a czas między kolejnymi aktualizacjami będzie teraz dłuższy z myślą o lepszej jakości i zawartości.