Polski sklep ujawnił nowe szczegóły o GTA 6? Doniesienia o cenie mogą być prawdziwe

Gra miałaby zaoferować dwa tryby graficzne na konsolach.

Do startu zamówień przedpremierowych GTA 6 zostało już bardzo niewiele czasu, a atmosfera wokół nowej gry Rockstar Games robi się coraz gorętsza. Produkcja, która zadebiutuje 19 listopada tego roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, pojawiła się już w pierwszym polskim sklepie, a przy okazji ponownie rozgorzała dyskusja o cenie oraz możliwych trybach graficznych. GTA 6 – czy gra zaoferuje dwa tryby graficzne na konsoalch? Rockstar Games kilka dni temu potwierdziło, że przedsprzedaż GTA 6 wystartuje w tym tygodniu. Według informacji widocznych w polskim Media Markt zamówienia przedpremierowe mają ruszyć w nocy z czwartku na piątek. Sklep przygotował już specjalny baner oraz dedykowaną zakładkę poświęconą grze, dzięki której gracze mogą śledzić informacje dotyczące nadchodzącej przedsprzedaży.

Wciąż nie wiadomo jednak, o której dokładnie godzinie Rockstar Games uruchomi preordery. To szczególnie istotne, ponieważ wraz ze startem zamówień przedpremierowych powinniśmy w końcu poznać oficjalną cenę GTA 6. Ten temat od wielu dni wywołuje ogromne emocje, gdyż część graczy i analityków zastanawia się, czy Take-Two Interactive zdecyduje się na standardową wycenę, czy spróbuje ustanowić nowy poziom cenowy dla największych produkcji AAA. W sieci pojawiły się wcześniej doniesienia dotyczące francuskiego sklepu Fnac, w którym zauważono karty nowych produktów z cenami 89,99 euro za podstawową wersję oraz 199,99 euro za najdroższe wydanie. Gracze szybko połączyli te kwoty z GTA 6, choć znany informator później przekonywał, że były to jedynie losowe placeholdery, a nie oficjalne ceny ustalone przez Take Two. Mimo to Mat Piscatella, analityk firmy Circana, przyznał w rozmowie z Eurogamerem, że takie kwoty w przypadku GTA 6 nie byłyby dla niego całkowitym zaskoczeniem: Są zarówno możliwe, jak i prawdopodobne. Piscatella dodał również, że Take-Two znajduje się w wyjątkowo korzystnej pozycji, ponieważ przy GTA 6 może pozwolić sobie na znacznie więcej niż większość wydawców: Może zrobić praktycznie wszystko, jeśli chodzi o ceny. Podobnego zdania jest Chris Dring z The Game Business, który zwrócił uwagę, że w normalnych warunkach bardzo wysokie ceny gier spotkałyby się z dużym oporem. GTA 6 nie jest jednak zwykłą premierą, lecz wydarzeniem, które może zdominować całą branżę rozrywkową. GTA 6 to nie jest większość gier. Fani wiedzą, jaką wartość oferuje GTA. To gra, która będzie żyła przez długi czas i dla wielu osób uzasadni taki poziom kosztu.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie część analityków przekonuje, że Take-Two może wybrać bardziej zachowawczą strategię. Dring zauważa, że GTA 6 na premierę trafi wyłącznie na konsole obecnej generacji, a wersja PC nie ma jeszcze potwierdzonej daty debiutu. Niższa cena podstawowego wydania mogłaby więc ułatwić części graczy przejście z poprzedniej generacji na PlayStation 5 lub Xbox Series X/S, zwłaszcza że ceny sprzętu także wzrosły. Jeszcze ważniejszym argumentem może być GTA Online. Rhys Elliott z Alinea Analytics określił sieciowy moduł serii jako najważniejsze źródło długoterminowych zysków dla Take-Two. Jego zdaniem zbyt wysoka cena podstawowej wersji GTA 6 mogłaby ograniczyć liczbę graczy już na starcie, a to byłoby ryzykowne z biznesowego punktu widzenia. Ograniczanie potencjalnej liczby odbiorców GTA 6 w dniu premiery tylko po to, by wycisnąć więcej z ceny podstawowej, byłoby oszczędne i nierozsądne. Niepotrzebnie zawężaliby górną część lejka sprzedażowego, który zasila produkt faktycznie generujący ogromne pieniądze przez dekadę. Nie zapominajmy też o kryzysie kosztów utrzymania. Wyższa cena wejścia uderzyłaby dokładnie w tych graczy, którzy już teraz najmocniej odczuwają presję finansową. Co ciekawe, polski Media Markt mógł ujawnić jeszcze jedną informację, której Rockstar Games do tej pory oficjalnie nie potwierdziło. W sekcji FAQ na stronie sklepu pojawiła się wzmianka o dwóch trybach graficznych dostępnych w GTA 6. Mowa o trybie jakości oraz trybie wydajności. Jeśli informacja okaże się prawdziwa, może to sugerować, że produkcja zaoferuje na konsolach opcję rozgrywki w 60 klatkach na sekundę. Należy jednak podchodzić do tego z ostrożnością. Borys Nieśpielak zwrócił uwagę, że takie doniesienie warto traktować „z umiarkowanym entuzjazmem”. Część graczy również pozostaje sceptyczna, ponieważ podobne opisy sklepowe bywają oparte na domysłach lub standardowych założeniach, zwłaszcza przed oficjalnym ujawnieniem pełnych informacji przez wydawcę. Wczytywanie ramki mediów. Nie można jednak wykluczyć, że sklepy otrzymały już materiały potrzebne do przygotowania przedsprzedaży, a Media Markt po prostu opublikował część danych zbyt wcześnie. Dwa tryby graficzne nie byłyby zresztą niczym zaskakującym, ponieważ wiele gier obecnej generacji oferuje możliwość wyboru między lepszą jakością obrazu a wyższą płynnością. Fani liczą również, że startowi zamówień przedpremierowych będzie towarzyszyć publikacja trzeciego zwiastuna GTA 6. To właśnie od tego momentu może rozpocząć się pełnoprawna kampania marketingowa gry, która przez najbliższe miesiące będzie jednym z najważniejszych tematów w mediach społecznościowych, sklepach i serwisach gamingowych.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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