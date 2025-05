Polski city-builder zadebiutował w pełnej wersji. Builders of Greece zostało znacząco ulepszone

Twórcy ze studiów BLUM Entertainment i Strategy Labs poinformowali o zakończeniu etapu early access dla Builders of Greece, a wraz z wersją 1.0 udostępnili graczom szereg nowości. Aktualizacja wprowadziła m.in. nowy scenariusz i mapę, system dekretów oraz rozbudowany panel ekonomii. W grze pojawił się także system handlu, możliwość budowania w czasie, szybki podgląd informacji o budynkach oraz większe urozmaicenie wśród greckich bogów – do Zeusa dołączyli m.in. Demeter, Hades czy Ares.

Po ponad roku spędzonym we wczesnym dostępie polskie Builders of Greece doczekało się pełnej premiery. Produkcja łącząca klasyczne mechaniki city builderów z realiami antycznej Grecji otrzymała dużą aktualizację, a z okazji debiutu dostępna jest za połowę ceny na Steamie.

To jednak nie koniec zmian. Pełna wersja Builders of Greece oferuje także nowe budynki, dodatkowe animacje oraz zauważalną poprawę balansu i jakości rozgrywki. Na ulicach greckich polis pojawiło się więcej obywateli, co dodatkowo wpływa na atmosferę gry. Deweloperzy nie zapomnieli też o jakości życia – dodano szereg poprawek ułatwiających zarządzanie miastem.