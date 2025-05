Polski city builder odnosi sukces. Worshippers of Cthulhu z udanym debiutem 1.0

Worshippers of Cthulhu to city builder oparty na mitologii H.P. Lovecrafta . Gracze wcielają się w przywódców kultów, których celem jest zbudowanie miasta i przywrócenie Wielkich Przedwiecznych, takich jak Cthulhu. Oprócz klasycznego zarządzania zasobami i rozbudowy infrastruktury, gra kładzie nacisk na rytuały, ekspansję na wyspy i budowanie kultu.

Aktualizacja do wersji 1.0 Worshippers of Cthulhu przyniosła nowe rozdziały (3 i 4), środowisko, rytuał, Ceremonię i Horror.

W ostatnich dniach Worshippers of Cthulhu zebrało 81% pozytywnych recenzji, a łącznie niemal 90% wszystkich opinii graczy to oceny pozytywne. Według danych SteamDB, w szczytowym momencie w Worshippers of Cthulhu grało ponad 500 osób – to kilkunastokrotny wzrost względem wcześniejszych tygodni.

Warto wspomnieć, że Worshippers of Cthulhu jest dostępne obecnie w promocji. Do 5 czerwca tytuł objęty jest na Steamie 30-procentową obniżką, dzięki czemu zapłacimy za niego 69,30 zł.