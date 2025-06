Polska strzelanka na kolejnym zwiastunie. RoboCop: Rogue City - Unfinished Business przedstawia nowych bohaterów

Nowy zwiastun nie tylko ujawnia sylwetki postaci, ale też sugeruje, że Unfinished Business zaoferuje graczom bardziej osobistą historię i nowe spojrzenie na znane lokacje w Detroit.

Nowy gość został pokonany, ale przestępczość nadal zalewa ulice. Iskra nadziei pochodzi z najnowszego projektu OCP: OmniTower – masywnego kompleksu mieszkaniowego zbudowanego dla dobra mieszkańców Old Detroit. Ale kiedy grupa wysoko wyszkolonych najemników wyposażonych w zaawansowaną technologicznie broń przejmuje kontrolę nad budynkiem i zamienia go w swoją śmiercionośną twierdzę, RoboCop musi wejść do środka i powstrzymać ich plany destabilizacji porządku publicznego.