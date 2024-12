Polscy twórcy Frostpunka wycofują się z Project 8 i zwalniają pracowników. Wypowiedział się prezes studia

W przypadku Projektu 8 doświadczyliśmy zarówno przełomów, jak i niepowodzeń. Podczas pandemii COVID-19 ustabilizowanie zespołu deweloperskiego okazało się szczególnie trudne, ale wciąż udało się nam osiągnąć postęp. Chociaż udało nam się uzyskać zauważalną poprawę jakości w niektórych obszarach, kilka krytycznych aspektów gry i procesu jej tworzenia pozostało problematycznych pomimo wielu iteracji. Z czasem narastały opóźnienia, a z każdym kamieniem milowym rósł budżet projektu. Niestety, w tym przypadku nasze ustalenia ujawniły nierozwiązane kwestie i wyzwania, które wymagałyby dalszego wydłużenia harmonogramu produkcji i odpowiedniego zwiększenia budżetu. To, w połączeniu ze zmienionymi prognozami sprzedaży, w dużej mierze odzwierciedlającymi zmieniające się otoczenie rynkowe, wzbudziło poważne wątpliwości co do ogólnej rentowności projektu.