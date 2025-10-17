Polak w finale Konkursu Chopinowskiego. Kto okaże się najlepszym pianistą?

Ta prestiżowa impreza odbywa się raz na pięć lat. Zawsze w Warszawie.

Znamy finalistów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina — jednego z najważniejszych wydarzeń muzyki klasycznej na świecie. Jak podaje RMF FM, wśród 11 wyłonionych pianistów znalazł się tylko jeden reprezentant Polski – Piotr Alexewicz.

Piotr Alexewicz w finale Konkursu Chopinowskiego

Tegoroczny finał zgromadzi muzyków z aż siedmiu krajów. Oprócz Polaka o zwycięstwo powalczą również artyści z Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Kanady i Malezji. Jury zdecydowało się dopuścić do ostatniego etapu 11 osób zamiast 10, ponieważ dwóch pianistów uzyskało identyczną liczbę punktów. Alexewicz był jednym z trzech Polaków, którzy dotarli do trzeciego etapu prestiżowego konkursu. Niestety, Yehuda Prokopowicz i Piotr Pawlak nie zakwalifikowali się do finału.