Polak w finale Konkursu Chopinowskiego. Kto okaże się najlepszym pianistą?

Ta prestiżowa impreza odbywa się raz na pięć lat. Zawsze w Warszawie.
Znamy finalistów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina — jednego z najważniejszych wydarzeń muzyki klasycznej na świecie. Jak podaje RMF FM, wśród 11 wyłonionych pianistów znalazł się tylko jeden reprezentant Polski – Piotr Alexewicz.
Piotr Alexewicz w finale Konkursu Chopinowskiego
Tegoroczny finał zgromadzi muzyków z aż siedmiu krajów. Oprócz Polaka o zwycięstwo powalczą również artyści z Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Kanady i Malezji. Jury zdecydowało się dopuścić do ostatniego etapu 11 osób zamiast 10, ponieważ dwóch pianistów uzyskało identyczną liczbę punktów. Alexewicz był jednym z trzech Polaków, którzy dotarli do trzeciego etapu prestiżowego konkursu. Niestety, Yehuda Prokopowicz i Piotr Pawlak nie zakwalifikowali się do finału.
Finałowe występy rozpoczną się w sobotę o godzinie 18:00 i potrwają do poniedziałku. Każdy z uczestników zaprezentuje Poloneza-Fantazję op. 61 oraz jeden z Koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy 20 października wieczorem, natomiast dzień później odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród. Laureaci wystąpią również podczas trzech koncertów – 21, 22 i 23 października. Nagrody dla najlepszych pianistów sięgają 60 tysięcy euro i złotego medalu za pierwsze miejsce, natomiast finaliści otrzymają wyróżnienia pieniężne w wysokości 8 tysięcy euro.
Konkurs Chopinowski odbywa się co pięć lat w Warszawie i jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki klasycznej. To właśnie dzięki niemu świat poznał takich pianistów jak Krystian Zimerman czy Rafał Blechacz.
