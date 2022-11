Pokemon Scarlet i Violet na sytym trailerze. Czy to faktycznie będzie przełom?

Już niedługo otrzymamy szansę, by znów złapać je wszystkie. Pozostaje tylko wierzyć, że Switch to wytrzyma.

Premiery Pokemon Scarlet i Pokemon Violet coraz bliżej, dlatego twórcy chętnie dzielą się kolejnymi materiałami. Tym razem otrzymaliśmy całkiem syty, bo trwający prawie 4 minuty, trailer. Wideo prezentuje wszystko, czego należy spodziewać się po najnowszej odsłonie serii. Przypomnijmy, że sami twórcy określają ją mianem przełomowej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Pokemon Scarlet i Pokemon Violet – będzie rewolucja?

Gry z serii Pokemon zawsze cieszą się szacunkiem wśród graczy. Przekonujemy się o tym przy okazji każdej premiery z logo Kieszonkowych Stworków w tytule. W przypadku Pokemon Scarlet i Pokemon Violet nie powinno być inaczej, szczególnie, że twórcy zapowiadają wiele zmian względem pomysłu na rozgrywkę. Miejmy nadzieję, że udało im się zrealizować większość z nich, a nowości pozytywnie nas zaskoczą.



To czego należy się najbardziej obawiać to wydajność Nintendo Switch. Konsola Japończyków już od dłuższego czasu ma spore problemy, jeśli chodzi o zapewnienie stabilności i przyzwoitej oprawy wizualnej. Wiele osób na technikalia narzekało już podczas premiery Pokemon Legends: Arceus, które mimo wszystko sprzedało się rewelacyjnie.



Na koniec przypomnijmy, że edycje Pokemon Scarlet i Pokemon Violet zadebiutują na rynku 18 listopada. Najnowsza część serii będzie dostępna wyłącznie na Nintendo Switch. Zachęcamy również do sprawdzenia swojej wiedzy na temat Pokemon w przygotowanym przez nas quizie.