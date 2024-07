Po wielkiej fali banów w Team Fortress 2 gracze ochoczo wrócili do strzelanki

Ostatnio Valve udostępniło na swojej platformie wpis związany z banami w Team Fortress 2. Jak poinformowano w komunikacie, oszukiwanie, botowanie czy manipulowanie rangą w trybie Competetive Mode kończy się nałożeniem na nieuczciwych graczy banów, a od decyzji nie można się odwołać. Jak się okazuje, działanie firmy najwyraźniej zachęciło fanów strzelanki do powrotu, bowiem w ostatnich dniach odnotowano wyższą średnią liczbę graczy.

Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało ponad 150 tysięcy osób. Wcześniej średnia dzienna wynosiła około 60 tysięcy użytkowników platformy Valve. Wygląda również na to, że nie ma to związku z powrotem oszustów. Jak przekazuje portal PC Gamer, jeden z YouTuberów specjalizujących się w temacie Team Fortress 2 znalazł „zdezorientowanego” bota kręcącego się w miejscu po około 20 minutach. Na platformie X z kolei jeden z graczy zaraportował, że po rozegraniu 20 meczów nie odnalazł ani jednego bota.

Rozegrałem dzisiaj 20 meczów, sprawdziłem w mniej popularnych regionach i ani jednego bota, różnica między liczbą graczy w ostatnim tygodniu przed falą banów, a teraz, jest ogromna. Jeśli Valve nadal będzie to robić, TF2 może dokonać wielkiego powrotu. – przekazał w mediach społecznościowych profil Did TF2 Get Updated?.