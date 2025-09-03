Po 7 latach Rockstar Games żegna aplikację towarzyszącą Red Dead Redemption 2

Rockstar Games podjęło decyzję o usunięciu aplikacji towarzyszącej dla Red Dead Redemption 2. Od 19 sierpnia 2025 roku, po siedmiu latach od debiutu, Companion App nie jest już dostępna w sklepach Google Play Store ani Apple App Store. Ta informacja, pochodząca ze strony wsparcia Rockstar Games, potwierdza, że choć dotychczasowi posiadacze aplikacji mogą nadal z niej korzystać poprzez historię zakupów, nowi gracze zostali pozbawieni tego narzędzia.

Aplikacja, która została wydana w 2018 roku, była uzupełnieniem rozgrywki, dostarczając graczom szeregu interaktywnych funkcji w czasie rzeczywistym. Połączenie jej ze smartfonem pozwalało na bieżąco śledzić wiele aspektów gry. U żytkownicy mogli swobodnie powiększać mapę, wyznaczać punkty nawigacyjne oraz zaznaczać interesujące obszary, synchronizując aplikację z tym, co się dzieje na ekranie.

Companion App w Red Dead Redemption 2 zapewniała także dostęp do informacji o Arthurze Morganie. Wśród innych oferowanych możliwości znajdowały się cyfrowy dziennik bohatera, funkcja śledzenia postępów poprzez Social Club oraz cyfrowa wersja oficjalnego przewodnika.

Chociaż Red Dead Redemption 2 sprzedało się w ponad 77 milionach egzemplarzy, nie jest jasne, ilu użytkowników aktywnie korzystało z oficjalnej aplikacji towarzyszącej w 2025 roku. Przyczyna jej usunięcia pozostaje tajemnicą.