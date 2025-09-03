Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 7 latach Rockstar Games żegna aplikację towarzyszącą Red Dead Redemption 2

Patrycja Pietrowska
2025/09/03 12:30
1
0

Rockstar niespodziewanie usuwa aplikację do Red Dead Redemption 2.

Rockstar Games podjęło decyzję o usunięciu aplikacji towarzyszącej dla Red Dead Redemption 2. Od 19 sierpnia 2025 roku, po siedmiu latach od debiutu, Companion App nie jest już dostępna w sklepach Google Play Store ani Apple App Store. Ta informacja, pochodząca ze strony wsparcia Rockstar Games, potwierdza, że choć dotychczasowi posiadacze aplikacji mogą nadal z niej korzystać poprzez historię zakupów, nowi gracze zostali pozbawieni tego narzędzia.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Rockstar zamyka Companion App dla Red Dead Redemption 2

Aplikacja, która została wydana w 2018 roku, była uzupełnieniem rozgrywki, dostarczając graczom szeregu interaktywnych funkcji w czasie rzeczywistym. Połączenie jej ze smartfonem pozwalało na bieżąco śledzić wiele aspektów gry. Użytkownicy mogli swobodnie powiększać mapę, wyznaczać punkty nawigacyjne oraz zaznaczać interesujące obszary, synchronizując aplikację z tym, co się dzieje na ekranie.

GramTV przedstawia:

Companion App w Red Dead Redemption 2 zapewniała także dostęp do informacji o Arthurze Morganie. Wśród innych oferowanych możliwości znajdowały się cyfrowy dziennik bohatera, funkcja śledzenia postępów poprzez Social Club oraz cyfrowa wersja oficjalnego przewodnika.

Chociaż Red Dead Redemption 2 sprzedało się w ponad 77 milionach egzemplarzy, nie jest jasne, ilu użytkowników aktywnie korzystało z oficjalnej aplikacji towarzyszącej w 2025 roku. Przyczyna jej usunięcia pozostaje tajemnicą.

Źródło:https://insider-gaming.com/rockstar-has-delisted-red-dead-redemption-2s-companion-app/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
Red Dead Redemption 2
Aplikacje mobilne
aplikacje
aplikacja towarzysząca
western
aplikacja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:34

Ciekawe, kiedy się zbiorę, aby odfoliować moje pudełko z grą... :P




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112