Po 7 latach odkryto najpotężniejszą broń w Red Dead Redemption 2. Jest dostępna tylko na PC

Gracze konsolowi mogą jedynie obejść się smakiem i zobaczyć zabawne wideo.

Świat Red Dead Redemption 2 przyzwyczaił graczy do widowiskowych strzelanin, dynamicznych pojedynków i bogatego arsenału broni. Jednak najnowszy pomysł jednego z twórców modyfikacji całkowicie zmienia sposób patrzenia na potyczki na Dzikim Zachodzie. Streamer o pseudonimie Blurbstv odkrył bowiem, że najpotężniejszą bronią w grze jest… kilkuletni Jack Marston. Red Dead Redemption 2 – kilkuletni syn Johna Marstona najlepszą bronią miotaną w grze? Modder wpadł na pomysł, aby uczynić z czteroletniego syna Johna Marstona broń miotaną. Brzmi absurdalnie, ale efekt okazał się zaskakująco skuteczny. W opublikowanym w sewisie X nagraniu, który zbliża się już do pół miliona wyświetleń, Blurbstv prezentuje, jak z dziecka staje się żywym pociskiem, zdolnym powalić każdego przeciwnika z niesamowitą łatwością.

Jack Marston jest zarówno niezwyciężony, jak i lekki. Kanonicznie czyni go to najlepszą bronią miotaną w grze. Wczytywanie ramki mediów. Na udostępnionym fragmencie widać, jak streamer rzuca Jackiem w drzewo z ogromną siłą, co samo w sobie robi piorunujące wrażenie. Na sugestię widzów dołączył także “ragdoll physics”, które sprawiło, że każde uderzenie wygląda jeszcze bardziej brutalnie, ale też komicznie. Największym zaskoczeniem okazała się jednak skuteczność Jacka w walce. W jednym z fragmentów materiału postać zostaje rzucona wprost na przeciwnika, który momentalnie traci przytomność. I choć sam streamer zaznacza, że w prawdziwym życiu nikt nie powinien brać podobnych pomysłów na serio, to w świecie Red Dead Redemption 2 efekt okazał się niepodważalny.

GramTV przedstawia:

Jeszcze większe emocje wywołał moment, gdy Jack Marston w roli pocisku powalił… grizzly’ego. Jedno uderzenie wystarczyło, aby zwierzę legło na ziemi, co jasno pokazało, że ta nietypowa „broń” nie ma sobie równych. Choć mod ma charakter czysto humorystyczny błyskawicznie stał się hitem, przypomniał, że społeczność Red Dead Redemption 2 nieustannie potrafi zaskakiwać kreatywnością. Nie ma jednak żadnych szans, aby Rockstar Games dodał tę „broń” oficjalnie do swojej gry, więc jest ona dostępna wyłącznie za pomocą modyfikacji w wersji na PC.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.