Po 30 latach wraca jedna z najbardziej kultowych serii PlayStation. Gracze PS5 będą zachwyceni

Rok 1996 był jednym z najważniejszych w historii gier wideo. To właśnie wtedy zadebiutowały takie tytuły jak Resident Evil, Diablo, Crash Bandicoot czy Tomb Raider. W cieniu tych gigantów narodziła się także seria Legacy of Kain, która przez lata zdobyła wierne grono fanów dzięki mrocznemu klimatowi i rozbudowanej fabule.

Blood Omen: Legacy of Kain – nowe wydanie z okazji 30. rocznicy premiery

Z okazji 30. rocznicy premiery pierwszej części firma Limited Run Games zapowiedziała specjalne wydanie na PlayStation 5. Pakiet obejmie Blood Omen: Legacy of Kain oraz Blood Omen 2, czyli bezpośrednią kontynuację historii Kaina. Specjalne wydanie zostało wycenione na 100 dolarów. W zestawie znajdą się emulowane wersje obu gier na PS5, ekskluzywny steelbook oraz kolekcjonerski artbook w miękkiej oprawie. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły i będą przyjmowane do 5 lipca. Wysyłka planowana jest na pierwszy kwartał 2027 roku.