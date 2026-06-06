Po 30 latach wraca jedna z najbardziej kultowych serii PlayStation. Gracze PS5 będą zachwyceni

Rok 1996 był jednym z najważniejszych w historii gier wideo. To właśnie wtedy zadebiutowały takie tytuły jak Resident Evil, Diablo, Crash Bandicoot czy Tomb Raider. W cieniu tych gigantów narodziła się także seria Legacy of Kain, która przez lata zdobyła wierne grono fanów dzięki mrocznemu klimatowi i rozbudowanej fabule.
Blood Omen: Legacy of Kain – nowe wydanie z okazji 30. rocznicy premiery
Z okazji 30. rocznicy premiery pierwszej części firma Limited Run Games zapowiedziała specjalne wydanie na PlayStation 5. Pakiet obejmie Blood Omen: Legacy of Kain oraz Blood Omen 2, czyli bezpośrednią kontynuację historii Kaina. Specjalne wydanie zostało wycenione na 100 dolarów. W zestawie znajdą się emulowane wersje obu gier na PS5, ekskluzywny steelbook oraz kolekcjonerski artbook w miękkiej oprawie. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły i będą przyjmowane do 5 lipca. Wysyłka planowana jest na pierwszy kwartał 2027 roku.
Pierwsze Blood Omen: Legacy of Kain zadebiutowało w 1996 roku jako ekskluzywna produkcja dla pierwszego PlayStation. Gra stworzona przez Silicon Knights i wydana przez Crystal Dynamics opowiadała historię zamordowanego szlachcica Kaina, który po przemianie w wampira wyruszał na krwawą ścieżkę zemsty. Tytuł zebrał bardzo dobre recenzje i szybko zdobył status kultowego.
GramTV przedstawia:
Druga gra obecna w zestawie, Blood Omen 2, ukazała się w 2002 roku. Co ciekawe, choć była czwartą odsłoną całej serii, jednocześnie stanowiła bezpośrednią kontynuację wydarzeń z pierwszego Blood Omen. Za jej reżyserię odpowiadał Glenn Schofield, twórca późniejszego Dead Space i współzałożyciel studia Sledgehammer Games.
Choć w ostatnich latach marka Legacy of Kain pozostawała uśpiona, zainteresowanie nią wciąż jest duże. Powrót klasycznych odsłon na PS5 pokazuje, że wydawcy nadal dostrzegają potencjał jednej z najbardziej charakterystycznych serii mrocznego fantasy, jakie narodziły się w epoce pierwszego PlayStation. Dla wielu graczy będzie to także okazja, by po raz pierwszy poznać historię Kaina – bohatera, który na długo przed erą Wiedźmina czy Dragon Age udowadniał, że fantasy może być mroczne i brutalne.
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