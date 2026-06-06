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Po 30 latach wraca jedna z najbardziej kultowych serii PlayStation. Gracze PS5 będą zachwyceni

Jakub Piwoński
2026/06/06 15:00
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Fani Legacy of Kain dostaną wyjątkowe wydanie.

Rok 1996 był jednym z najważniejszych w historii gier wideo. To właśnie wtedy zadebiutowały takie tytuły jak Resident Evil, Diablo, Crash Bandicoot czy Tomb Raider. W cieniu tych gigantów narodziła się także seria Legacy of Kain, która przez lata zdobyła wierne grono fanów dzięki mrocznemu klimatowi i rozbudowanej fabule.

Blood Omen: Legacy of Kain
Blood Omen: Legacy of Kain

Blood Omen: Legacy of Kain – nowe wydanie z okazji 30. rocznicy premiery

Z okazji 30. rocznicy premiery pierwszej części firma Limited Run Games zapowiedziała specjalne wydanie na PlayStation 5. Pakiet obejmie Blood Omen: Legacy of Kain oraz Blood Omen 2, czyli bezpośrednią kontynuację historii Kaina. Specjalne wydanie zostało wycenione na 100 dolarów. W zestawie znajdą się emulowane wersje obu gier na PS5, ekskluzywny steelbook oraz kolekcjonerski artbook w miękkiej oprawie. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły i będą przyjmowane do 5 lipca. Wysyłka planowana jest na pierwszy kwartał 2027 roku.

Pierwsze Blood Omen: Legacy of Kain zadebiutowało w 1996 roku jako ekskluzywna produkcja dla pierwszego PlayStation. Gra stworzona przez Silicon Knights i wydana przez Crystal Dynamics opowiadała historię zamordowanego szlachcica Kaina, który po przemianie w wampira wyruszał na krwawą ścieżkę zemsty. Tytuł zebrał bardzo dobre recenzje i szybko zdobył status kultowego.

GramTV przedstawia:

Druga gra obecna w zestawie, Blood Omen 2, ukazała się w 2002 roku. Co ciekawe, choć była czwartą odsłoną całej serii, jednocześnie stanowiła bezpośrednią kontynuację wydarzeń z pierwszego Blood Omen. Za jej reżyserię odpowiadał Glenn Schofield, twórca późniejszego Dead Space i współzałożyciel studia Sledgehammer Games.

Choć w ostatnich latach marka Legacy of Kain pozostawała uśpiona, zainteresowanie nią wciąż jest duże. Powrót klasycznych odsłon na PS5 pokazuje, że wydawcy nadal dostrzegają potencjał jednej z najbardziej charakterystycznych serii mrocznego fantasy, jakie narodziły się w epoce pierwszego PlayStation. Dla wielu graczy będzie to także okazja, by po raz pierwszy poznać historię Kaina – bohatera, który na długo przed erą Wiedźmina czy Dragon Age udowadniał, że fantasy może być mroczne i brutalne.

nowe wydanie
nowe wydanie

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/ps1-ps5-playstation-exclusive-game-special-release/

Tagi:

News
RPG
konsole
Crystal Dynamics
PlayStation
rocznica
PlayStation 5
jubileusz
przygodowa gra akcji
nowe wydanie
Blood Omen: Legacy of Kain
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112