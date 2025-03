Po 26 latach ujawniono zaskakujący easter egg z Gwiezdnych wojen: Mroczne widmo. Dotyczy George’a Lucasa

Artystka wyjaśniła, że gdy pracowała nad scenografią, zauważyła, że owalny kształt przypomina jej tradycyjną tabliczkę na portret. Dodała, że postanowiła znaleźć zdjęcie Lucasa i umieścić ją w filmie. Pokazała swój projekt jednemu z dyrektorów od efektów wizualnych, a ten stwierdził, że reżyser musi to zatwierdzić. Pewnego dnia Lucas podszedł do jej biurka.

George jest bardzo cichy. Patrzy na to i mówi: „Och, to niegrzeczne”. Odpowiedziałam: „Tak, ale to ty! To twoja twarz”. Potem znowu zapadła cisza. Siedziałam tam ze wszystkimi, a z jakiegoś powodu – nie umiem opisać tego uczucia – po prostu wiedziałam, że nie wpadnę w kłopoty. Potem George powiedział: „Dobra. Zostawcie to”.