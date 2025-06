Po 15 latach oscarowy hit doczeka się kontynuacji. I to od tego samego twórcy

The Social Network oficjalnie doczeka się kontynuacji. Od wielu lat spekulowano, że oscarowy hit wyreżyserowany przez Davida Finchera, ze scenariuszem Aarona Sorkina, otrzyma drugą część, ale dopiero teraz to potwierdzono. The Social Network Part II powstaje dla Sony Pictures, a film napisze i wyreżyseruje Sorkin.

The Social Network – powstanie druga część

Źródła podkreślają, że choć projekt określany jest mianem „części drugiej”, nie będzie to bezpośredni sequel, lecz kontynuacja tematyczna. Film podejmie wątki związane z rozwojem i kontrowersjami wokół Facebooka, przedstawiając kulisy ujawnione w cyklu dziennikarskim The Facebook Files autorstwa Jeffa Horowitza, opublikowanym przez The Wall Street Journal w październiku 2021 roku.