Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 13 latach nowy Władca Pierścieni może naprawić jeden z najbardziej niewykorzystanych castingów słynnej serii fantasy

Jakub Piwoński
2026/04/17 16:30
0
0

Nowy Aragorn przyciągnął uwagę, ale to powrót innej postaci może okazać się równie istotny.

Ostatnia wiadomość dotycząca obsady filmu Polowanie na Golluma została zdominowana przez informację o tym, kto wcieli się w nowego Aragorna. To właśnie ta zmiana wywołała największe emocje wśród fanów Władca Pierścieni. Jednak bardziej czujne oko widzów szybko dostrzegło coś jeszcze — powrót postaci, która od lat pozostawała niedoceniona.

Thranduil
Powrót króla elfów po latach

Potwierdzono, że do swojej roli powróci Lee Pace, który ponownie wcieli się w Thranduila — króla elfów znanego z trylogii Hobbit. Aktor pojawił się w tej roli dwukrotnie: w filmach Hobbit: Pustkowie Smauga oraz Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (a także w rozszerzonych materiałach i scenach), budując jedną z bardziej charakterystycznych kreacji elfów w całym filmowym Śródziemiu.

Thranduil od początku wyróżniał się na tle innych postaci. To władca chłodny, zdystansowany, momentami wręcz antagonistyczny, ale jednocześnie charyzmatyczny i pełen wewnętrznej sprzeczności. W interpretacji Pace’a był nie tylko dumnym królem, ale też kimś naznaczonym przeszłością i stratą, co tylko dodawało mu głębi. Mimo bardzo dobrego przyjęcia — zarówno pod względem wyglądu, jak i samej gry aktorskiej — wielu widzów zwracało uwagę, że postać nie została w pełni wykorzystana. Choć trylogia Hobbit znacząco rozbudowała jego rolę względem książki, nadal brakowało głębszego spojrzenia na jego motywacje.

GramTV przedstawia:

A potencjał jest ogromny. W materiałach źródłowych Thranduil odgrywa istotną rolę w wydarzeniach związanych z Wojną o Pierścień, a jego królestwo stanowi ważny element układanki politycznej i militarnej świata Tolkiena. Do tej pory filmy tylko delikatnie to zaznaczały.

Właśnie dlatego Polowanie na Golluma może być idealną okazją, by to nadrobić. Akcja filmu — rozgrywająca się przed wydarzeniami z Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia — naturalnie prowadzi do Mrocznej Puszczy, gdzie trafia Gollum. To daje twórcom przestrzeń, by pokazać Thranduila nie tylko jako surowego władcę, ale też jako strażnika swojego ludu i ważnego gracza w wydarzeniach poprzedzających główną historię.

Po ponad dekadzie od ostatniego występu powrót tej postaci może więc nie być jedynie nostalgicznym ukłonem w stronę fanów, ale realną szansą na rozwinięcie jednego z najbardziej niedocenionych elementów filmowego uniwersum Władcy Pierścieni.

Źródło:https://comicbook.com/movies/feature/after-13-years-the-hunt-for-gollum-can-fix-1-of-the-lord-of-the-rings-best-most-underused-castings/

Tagi:

Popkultura
fantasy
Władca Pierścieni
Warner Bros.
Lee Pace
J.R.R. Tolkien
nowy film
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
Polowanie na Golluma
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112