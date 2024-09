Plotki na temat adaptacji anime Sekiro: Shadows Die Twice nie ustają

Ponad rok temu pojawiły się pierwsze plotki odnośnie adaptacji anime popularnej gry autorstwa FromSoftware, lecz nie doczekaliśmy się żadnej oficjalnej informacji. Niestety dalej nie miało to miejsca, mimo to ten sam informator zdecydował się ujawnić więcej szczegółów dotyczących projektu.

Osoba znana pod nazwą „oecuf0” na Twitterze/X podała kolejne informacje odnośnie adaptacji anime Sekiro: Shadows Die Twice. Według tych plotek produkcją ma się zająć japońskie studio Qzilla, najbardziej znanego z wykonania czołówki do pierwszego sezonu mangi Hell’s Paradise: Jigokuraku wydanego w 2023 roku. Reżyserem anime powinien zostać Kenichi Kutsuna znany m.in, z One Punch Man oraz Naruto: Shippûden.