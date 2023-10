PlayStation z „falą zwolnień”? Niepokojące wieści od byłych pracowników Sony

Na początku października informowaliśmy o zwolnieniach w Naughty Dog i problemach związanych z sieciową grą w świecie The Last of Us. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wieści i do redukcji etatów doszło w kolejnym zespole należącym do Sony. Mowa tutaj o PlayStation Studios Visual Arts, które pomagało m.in. w rozwoju The Last of Us: Part 1. Byli już pracownicy wspomnianego studia informują o „fali zwolnień”.

„Fala zwolnień” w PlayStation Studios Visual Arts? Byli pracownicy Sony dzielą się złymi wiadomościami

Jak zauważa VGC, kilku deweloperów z PlayStation Studios Visual Arts pożegnało się z zespołem za pośrednictwem serwisu LinkedIn. Daniel Bellemere – starszy projektant poziomów – poinformował, że w związku z „falą zwolnień” musiał w ostatnim tygodniu rozstać się ze wspomnianym studiem. Deweloper podkreślił, że nie spodziewał się takich wiadomości, ale jest wdzięczny za możliwość współpracy z „niezwykle utalentowanymi” osobami przy „niesamowitych projektach”.