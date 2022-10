Naughty Dog wspólnie z PlayStation Studios Visual Arts pracuje nad nową grą AAA

Wydany na początku września remake The Last of Us był wspólnym dziełem Naughty Dog oraz PlayStation Studios Visual Arts. Odświeżona wersja przygód Joela i Ellie zachwyciła recenzentów i wygląda na to, że zachęciła wspomniane studia do dalszej współpracy. Na stronie PlayStation Global pojawiła się bowiem oferta pracy, która zdradza, że wymienione wyżej zespoły pracują wspólnie nad „projektem o dużej rozpoznawalności”.

Twórcy The Last of Us Remake pracują nad nowym projektem

Do prac nad niezapowiedzianym tytułem poszukiwany jest natomiast starszy producent, który posiada doświadczenie we „wszystkich aspektach produkcji i zarządzania grami AAA”. Ogłoszenie zdradza także, że Naughty Dog oraz PlayStation Studios Visual Arts posiadają „jasną wizję i plan wydania” wspomnianej produkcji. Deweloperzy informują także, że zapewnią „wysoką jakość wizualną” oraz „atrakcyjne wrażenia” dla graczy.



Niestety nie poznaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów na temat produkcji. W sieci pojawiają się głosy, że Naughty Dog wspólnie z PlayStation Studios Visual Arts pracują nad nową odsłoną Uncharted lub The Last of Us 2 w wersji na konsolę PlayStation 5. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na oficjalne informacje oraz zapowiedź gry.