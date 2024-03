PlayStation VR2 z problemami. Sony miało wstrzymać produkcję swoich gogli VR

W maju ubiegłego roku Sony poinformowało, że w ciągu pierwszych sześciu tygodni od premiery sprzedano blisko 600 tysięcy egzemplarzy PlayStation VR2. Od tamtego czasu japońska firma nie chwaliła się jednak wynikami gogli wirtualnej rzeczywistości stworzonych z myślą o PlayStation 5.

Na koniec przypomnijmy, że PlayStation VR2 zadebiutowało na rynku 22 lutego 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od firmy Sony, to zapraszamy Was do lektury: Testujemy PlayStation VR2!