PlayStation VR2 ma otrzymać oficjalne wsparcie dla PC. Sony prowadzi już testy

Sony ma nadzieję, że PlayStation VR2 otrzyma oficjalne wsparcie dla gier PC jeszcze w 2024 roku. Firma nie była jednak w stanie podać bardziej konkretnego terminu. Gracze muszą więc czekać na kolejne ogłoszenia. Trzeba jednak przyznać, że wprowadzenie wspomnianej funkcji może pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie goglami wirtualnej rzeczywistości stworzonymi z myślą o PlayStation 5.

Na koniec przypomnijmy, że PlayStation VR2 zadebiutowało na rynku 22 lutego 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od firmy Sony, to zapraszamy Was do lektury: Testujemy PlayStation VR2!