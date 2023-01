PlayStation 5 może się zepsuć przez ustawienie w pionie? Eksperci ostrzegają

[...] używanie PlayStation 5 w pionie może go trwale uszkodzić, a sam widział rezultaty na konsolach swoich klientów. [...] Mówi, że problem polega na tym, iż ciekły metal używany do chłodzenia APU może czasami się rozlać i stać się nierówny, co wpływa – przynajmniej – na chłodzenie. Ben Montana, właściciel specjalistycznego warsztatu naprawczego ILoveMyConsole we Francji również już od miesięcy próbuje zwrócić uwagę na ten sam problem. Dodaje, że nie są to odosobnione przypadki. Jego zdaniem ryzyko jest wysokie w przypadku PS5, które są przez długi czas ustawione w pionie, i mówi, że dotyczy to wszystkich modeli. Obejmuje to także konsole w edycji cyfrowej [...] (niektórzy twierdzą, że wibracje napędu Blu-ray mogą sprawić, iż problem będzie poważniejszy w przypadku PS5 z fizycznym napędem).